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Полный комплекс услуг по натяжным потолкам от компании «АРАСТАК»
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3D перфорированные натяжные потолки от компании «АРАСТАК»
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Парящие натяжные потолки от компании «АРАСТАК»

Недорогие натяжные потолки от компании «АРАСТАК»

Вы когда-нибудь мечтали о натяжных потолках? Глянцевые, многоуровневые, парящие, с фотопечатью, небо... Мы воплотим в жизнь любой ваш каприз и фантазию!


Мы предлагаем выгодные условия по монтажу потолков в г. Москва и Московской области. Наша компания «АРАСТАК» специализируется исключительно по натяжным потолкам, поэтому наша работа безупречна, заказы всегда выполняем качественно и надежно.

Если вы хотите заказать натяжной потолок недорого – тогда вам к нам! Наши консультанты любезно проконсультируют вас по телефону или электронной почте. При консультации вы можете задать абсолютно любой интересующий вас вопрос. Запись на бесплатный замер осуществляется по телефону, или при оформлении обратного звонка на сайте.

Быстрый расчёт стоимости натяжного потолка с установкой

Площадь вашего потолка – 20 м²
От 12 000
Цена под ключ включает в себя:
полотно натяжного потолка
алюминиевый багет
установка 1-й крючковой люстры
обход 1 трубы и 4-х углов
монтаж натяжного потолка
– детальный расчет

Наши работы

Натяжной потолок в утепленной лоджии с чердачной лестницей
Установка натяжного потолка в квартире-студии
Монтаж натяжного потолка в прихожую с гардеробом
Натяжной потолок в ванную с потолочным креплением на керамогранит

Мы предлагаем

Иконка-логотип натяжные потолки на кухне
На кухне
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Иконка повар женщина
Иконка-логотип натяжные потолки в детской
В детской
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Иконка ребенок с шариками
Иконка-логотип натяжные потолки из ПВХ пленки
Из ПВХ-пленки
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Иконка счастливая семья
Иконка-логотип спайка натяжных полотен
Спайка полотен
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Иконка друзья
Натяжной потолок на кухню от компании «АРАСТАК»

Современный потолок на кухню

Натяжной потолок на кухне – практичное и современное решение декорирования помещения. Такой вид отделки отличается долговечностью и устойчивостью к агрессивной среде, что очень важно для мест, где ежедневно происходит приготовление пищи. Натяжной потолок может выглядеть единым ровным полотном или иметь локальные многоуровневые вставки с использованием гипсокартона.

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Натяжной потолок в детскую от компании «АРАСТАК»

Потолок в детскую комнату

Оформление потолка – важный этап в создании общего дизайн помещения. Особенно актуальным такой вопрос становится при оформлении детской комнаты. Качественный натяжной потолок в детской, это не только элемент декора, но и гарантия экологической безопасности. Поэтому при выборе материала для таких помещений следует всегда отдавать предпочтение проверенным производителям, а также доверять выполнение монтажных работ только профессионалам.

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Натяжной потолок ПВХ от компании «АРАСТАК»

Практичный потолок из ПВХ пленки

Потолок из ПВХ пленки является модным и практичным элементом декора любых помещений. Декоративность материалу придаёт пластичность, которая изменяется под воздействием высоких температур. После монтажа ровная площадь потолка создаёт визуальный эффект твердой поверхности, что очень удобно при декорировании недостатков и неровностей.

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Натяжной потолок из спайки полотен от компании «АРАСТАК»

Разноцветное решение – спайка полотен

Метод спайки натяжных потолков позволяет создавать оригинальные одноуровневые модели декоративной отделки. Комбинированное оформление поверхности производится серийными материалами или по индивидуальному образцу заказчика. Для воплощения своей мечты, достаточно обратиться в профессиональную компанию с примерным эскизом готового полотна. Никаких ограничений по графическому дизайну не существует: края спайки могут быть как прямыми, так и криволинейными. После оформления заказа чертеж переносится на электронный носитель и дорабатывается с учетом особенностей помещения.

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Глянцевый натяжной потолок от компании «АРАСТАК»

Зеркально глянцевые потолки

Глянцевые натяжные потолки идеально решают вопрос визуального расширения помещения. Кроме того, зеркальная поверхность полотна позволяет придать помещению неповторимый стиль и добавить дополнительный свет. Материал устойчив к влаге, обладает высокой пластичностью и имеет антистатические свойства. При профессиональной установке срок службы зеркального потолка будет измеряться десятилетиями.

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Тканевый натяжной потолок от компании «АРАСТАК»

Морозостойкие тканевые потолки

Тканевые натяжные потолки стали одним из трендов в современном декорировании помещений. Более высокая ценовая категория такого материала обусловлена практичностью, удобством и долговечностью. Кроме того, изысканные рисунки и фактуры способны придать любому помещению респектабельный вид. Этот вид натяжных потолков ценится за простоту монтажа и долгий срок службы.

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Двухуровневый натяжной потолок от компании «АРАСТАК»

Многоуровневые конструкции

Технология создания многоуровневых потолков является прогрессивной методикой декорирования поверхностей. Такая конструкция состоит из дизайнерского каркаса, в который монтируются натяжные полотна. Размещение материала на различной высоте позволяет скрыть неровности потолочной плиты, стыки, электропроводку, трещины. Уход за такими конструкциями довольно простой, так как материал обладает антистатическими свойствами, что снижает вероятность скопления пыли.

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Парящий натяжной потолок от компании «АРАСТАК»

Парящий потолок – стильно современно

Технология парящего потолка создаёт визуальный эффект того, что полотно просто зависло в воздухе. Такая иллюзия возникает за счет пустого пространства между стеной и потолочной плитой. Эффект усиливает светодиодная подсветка, вмонтированная в специальный профиль. Такие конструкции очень надежны и долговечны, но требуют особой точности при монтаже.

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Наши потолки

Криволинейный натяжной потолок глянец с люстрой и светильниками в гостиной

«Малиновое солнце»

Комната 18 м² (3x6 м)
ПВХ (глянец, мат) / MSD (Китай)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
Закладная под потолочную люстру, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 6 м.п.
Маскировочная лента (белая), 18 м.п.
Ниша под карниз, 3 м.п.
Светодиодная подсветка (RGB), 3 м.п.
Установка светильников GX-53, 6 шт.
Белый / Малиновый
36 490
Идеально для:
Гостиная!
Многоуровневый натяжной потолок «Малиновое солнце» завораживает своим видом, любое помещение с данным потолком превращается во дворец венецианского стиля. Гостиная смотрится по-настоящему дорого и солидно. Идеально подходит для проведения торжественных мероприятий в семейном кругу или в кругу друзей. Малиновый оттенок можно заменить любым другим оттенком на ваш выбор.
Двухуровневый натяжной потолок с подстветкой в детскую

«Яркий лучик»

Комната 14 м² (3x4.5 м)
ПВХ (глянец) / Pongs (Германия)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 5 м.п.
Маскировочная лента (белая), 15 м.п.
Установка светильников MR-16, 5 шт.
Светодиодная подсветка (RGB), 5 м.п.
Белый / Сирень
32 000
Идеально для:
Детская!
Играющий луч поднимет настроение в любое время года. Украсит комнату для ребенка любого возраста, подойдет также для кухни и коридора. Имеется возможность смены текстуры натяжного полотна и цвета, также возможен выбор светодиодной ленты. Дополнение точечными светильниками холодного света, сделает вашу кухню, коридор или комнату по-настоящему особенной.
Прямолинейный двухуровневый натяжной потолок с глянцем и светильниками

«Отражение в ночном озере»

Комната 14 м² (3x4.5 м)
ПВХ (глянец, сатин) / MSD (Китай)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 5 м.п.
Маскировочная лента (белая), 15 м.п.
Светодиодная подсветка (1 цвет), 5 м.п.
Установка светильников, 8 шт.
Ниша под карниз, 3 м.п.
Белый / Черный
33 350
Идеально для:
Спальня!
Вы предпочитаете сдержанные тона? Вы любите четкие линии? Вам нравятся современные дизайны? Двухуровневый потолок «Отражение в ночном озере» ваш вариант. Небольшое озеро внутри потолка выполненное из глянцевого полотна темного оттенка создает загадочную атмосферу, а светильники в цвет отражения и основного тона дополняют озеро.
Двухуровневый натяжной потолок с белой подсветкой

«Шанлайн»

Комната 12 м² (3x4 м)
ПВХ (мат) / Pongs (Германия)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 6 м.п.
Маскировочная лента (белая), 14 м.п.
Установка светильника MR-16, 10 шт.
Светодиодная подсветка (1 цвет), 6 м.п.
Ниша под карниз, 3 м.п.
Белый / Кремовый
39 100
Идеально для:
Кухня!
Как приятно готовить дома, в теплой и уютной обстановке. Теплые цвета потолка с нежной подсветкой в виде солнца способствуют расслаблению и погружению в процесс творения шедевров на кулинарном столе, а лучи солнца в виде встраиваемых светильников придают жизни нашему солнцу. Ни для кого не секрет, блюда в двойне вкуснее, если они приготовлены любовью и радостью.
Двухуровневый натяжной потолок с фотопечатью неба и со светильниками

«По пути к небесам»

Комната 14м² (3x4.5 м)
ПВХ (сатин) / MSD (Китай)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 8 м.п.
Вставка-плинтус (белая), 15 м.п.
Установка светильника MR-16, 14 шт.
Ниша под карниз, 2 м.п.
Фотопечать, 5 м.п.
Белый / Фотопечать
49 650
Идеально для:
Детская!
Многие мечтают о панорамной крыше, но зачастую в квартирах воплотить эту мечту не возможно. Натяжные потолки позволит вам иметь собственное небо в квартире. Мы сможете выбрать более 100 видов изображения неба по вашему настроению. Можно сделать фотопечать небо на всю площадь вашей комнаты или на выделенном фрагменте. Данная потолочная конструкция выполнена поэтапно, использованы различные материалы, алюминиевая криволинейная конструкция, и печать изображения ясного небосвода.
Натяжной потолок глянец с подсветкой и светильниками

«Лазурные лучи»

Комната 7.2 м² (1.2x6 м)
ПВХ (глянец) / MSD (Китай)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 6 шт.
Установка светильника MR-16, 10 шт.
Светодиодная подсветка (RGB), 14 м.п.
Белый
21 620
Идеально для:
Прихожая!
Играя освещением, можно создать свою неповторимую атмосферу, окруженную лазурными лучами, которые отражаются от глянцевой поверхности потолка. При необходимости 8 светодиодов по периметру коридора обеспечивают великолепный свет. По желанию можно установить разноцветную подсветку.
Криволинейный натяжной потолок с глянцем со светильниками

«Рубиновый змей»

Глянцевое полотно 10 м² / Китай (MSD)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
Закладная под потолочную люстру, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 7 м.п.
Маскировочная лента (белая), 5 м.п.
Вставка-плинтус (белая), 5 м.п.
Установка светильника MR-16, 5 шт.
Прокладка кабеля, 4 м.п.
Установка датчика пожарной сигнализации, 1 шт.
Белый / Рубин
27 350
Идеально для:
Кухня!
Смелое и одновременно стильное решение. Рубиновый змей словно парит, извивается по всему периметру помещения. Двухуровневая конструкция с использованием глянцевых полотен подойдет для кухни в современном стиле. Возможно исполнение в сочетании матовых и глянцевых полотнищ разных оттенков.

О нас говорят

Все отзывы
Фото клиента компании «АРАСТАК»
Татьяна
Физ. лицо
Заказывали прошлой зимой, все сделали на отлично. В этом году решили поменять люстру сами и порвали, по гарантии нам не поменяли, пришлось заплатить, слава богу все прошло на ура. Спасибо!
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51
Фото клиента компании «АРАСТАК»
Александр
Физ. лицо
Пишу для тех, кто ценит свое время и не любит платить дважды. Нам поставили немецкие натяжные потолки и скажу вам, что качество превосходное, комплектующие материалы все надежные. В принципе на данный момент по качеству Китай не уступает Европе, но если есть возможность, то лучше переплатить и быть уверенным в производителе.
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73
Фото клиента компании «АРАСТАК»
Владимир
Физ. лицо
Ребята работали целый день, мебель некуда было убирать, поэтому труднодоступным участков было много. Делали долго, за то бесплатно повесили большую хрустальную люстру.
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84
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Вид полотна Китай Германия Фотопечать
ПВХ:
Матовое 600 900 1600
Сатиновое 600 900 1600
Глянцевое 600 650 1600
Вид полотна Китай Германия Фотопечать
Ткань 1200 1500 -
Параметры монтажа
Доп. угол, 150
4 угла бесплатно
Доп. обход трубы, 300
1 обход трубы бесплатно
Ниша под карниз 1 п. м., 500
Длина п. м.
Крючковая люстра, 300
Монтаж люстры
Потолочная люстра, 550
Монтаж люстры
Кол-во светильников
Длина между светильниками 0,6–1 м
Минимальная сумма заказа: 9 000
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