Недорогие натяжные потолки от компании «АРАСТАК»

«Малиновое солнце»
Комната 18 м² (3x6 м)
ПВХ (глянец, мат) / MSD (Китай)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
Закладная под потолочную люстру, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 6 м.п.
Маскировочная лента (белая), 18 м.п.
Ниша под карниз, 3 м.п.
Светодиодная подсветка (RGB), 3 м.п.
Установка светильников GX-53, 6 шт.
Белый / Малиновый
Многоуровневый натяжной потолок «Малиновое солнце» завораживает своим видом, любое помещение с данным потолком превращается во дворец венецианского стиля. Гостиная смотрится по-настоящему дорого и солидно. Идеально подходит для проведения торжественных мероприятий в семейном кругу или в кругу друзей. Малиновый оттенок можно заменить любым другим оттенком на ваш выбор.
«Яркий лучик»
Комната 14 м² (3x4.5 м)
ПВХ (глянец) / Pongs (Германия)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 5 м.п.
Маскировочная лента (белая), 15 м.п.
Установка светильников MR-16, 5 шт.
Светодиодная подсветка (RGB), 5 м.п.
Белый / Сирень
Играющий луч поднимет настроение в любое время года. Украсит комнату для ребенка любого возраста, подойдет также для кухни и коридора. Имеется возможность смены текстуры натяжного полотна и цвета, также возможен выбор светодиодной ленты. Дополнение точечными светильниками холодного света, сделает вашу кухню, коридор или комнату по-настоящему особенной.
«Отражение в ночном озере»
Комната 14 м² (3x4.5 м)
ПВХ (глянец, сатин) / MSD (Китай)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 5 м.п.
Маскировочная лента (белая), 15 м.п.
Светодиодная подсветка (1 цвет), 5 м.п.
Установка светильников, 8 шт.
Ниша под карниз, 3 м.п.
Белый / Черный
Вы предпочитаете сдержанные тона? Вы любите четкие линии? Вам нравятся современные дизайны? Двухуровневый потолок «Отражение в ночном озере» ваш вариант. Небольшое озеро внутри потолка выполненное из глянцевого полотна темного оттенка создает загадочную атмосферу, а светильники в цвет отражения и основного тона дополняют озеро.
«Шанлайн»
Комната 12 м² (3x4 м)
ПВХ (мат) / Pongs (Германия)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 6 м.п.
Маскировочная лента (белая), 14 м.п.
Установка светильника MR-16, 10 шт.
Светодиодная подсветка (1 цвет), 6 м.п.
Ниша под карниз, 3 м.п.
Белый / Кремовый
Как приятно готовить дома, в теплой и уютной обстановке. Теплые цвета потолка с нежной подсветкой в виде солнца способствуют расслаблению и погружению в процесс творения шедевров на кулинарном столе, а лучи солнца в виде встраиваемых светильников придают жизни нашему солнцу. Ни для кого не секрет, блюда в двойне вкуснее, если они приготовлены любовью и радостью.
«По пути к небесам»
Комната 14м² (3x4.5 м)
ПВХ (сатин) / MSD (Китай)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 8 м.п.
Вставка-плинтус (белая), 15 м.п.
Установка светильника MR-16, 14 шт.
Ниша под карниз, 2 м.п.
Фотопечать, 5 м.п.
Белый / Фотопечать
Многие мечтают о панорамной крыше, но зачастую в квартирах воплотить эту мечту не возможно. Натяжные потолки позволит вам иметь собственное небо в квартире. Мы сможете выбрать более 100 видов изображения неба по вашему настроению. Можно сделать фотопечать небо на всю площадь вашей комнаты или на выделенном фрагменте. Данная потолочная конструкция выполнена поэтапно, использованы различные материалы, алюминиевая криволинейная конструкция, и печать изображения ясного небосвода.
«Лазурные лучи»
Комната 7.2 м² (1.2x6 м)
ПВХ (глянец) / MSD (Китай)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 6 шт.
Установка светильника MR-16, 10 шт.
Светодиодная подсветка (RGB), 14 м.п.
Белый
Играя освещением, можно создать свою неповторимую атмосферу, окруженную лазурными лучами, которые отражаются от глянцевой поверхности потолка. При необходимости 8 светодиодов по периметру коридора обеспечивают великолепный свет. По желанию можно установить разноцветную подсветку.
«Рубиновый змей»
Глянцевое полотно 10 м² / Китай (MSD)
Параметры натяжного потолка:
Обработка угла, 4 шт.
Обход трубы, 1 шт.
Закладная под потолочную люстру, 1 шт.
2-х уровневая конструкция крив., 7 м.п.
Маскировочная лента (белая), 5 м.п.
Вставка-плинтус (белая), 5 м.п.
Установка светильника MR-16, 5 шт.
Прокладка кабеля, 4 м.п.
Установка датчика пожарной сигнализации, 1 шт.
Белый / Рубин
Смелое и одновременно стильное решение. Рубиновый змей словно парит, извивается по всему периметру помещения. Двухуровневая конструкция с использованием глянцевых полотен подойдет для кухни в современном стиле. Возможно исполнение в сочетании матовых и глянцевых полотнищ разных оттенков.
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